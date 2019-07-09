Сбербанк снизил ставки по вкладам

Сбербанк снизил ставки по вкладам в рублях и валюте.

Теперь максимальная базовая ставка по депозиту "Сохраняй" составляет 5,05%. Если клиент выбирает ставку по вкладу с учетом капитализации процентов, то она составит 5,44%. Ранее максимальная ставка по рублевому вкладу составляла 5,75% при открытии счета через сайт или приложение банка.

Максимальная базовая ставка по долларовым вкладам после понижения составляет 1,35%, капитализация процентов даст дополнительные 0,01 процентного пункта к ставке. Такую ставку клиент получит при условии открытия вклада на сумму от 20 тысяч долларов на срок 1-2 года. Ранее максимальная ставка по вкладам в долларах в банке составляла 1,75%.

Как сообщили в Сбербанке, доходность рублевых депозитов упала из-за снижения ключевой ставки Банком России, а по долларовым - из-за повышение норматива обязательных резервов с 7% до 8%. Также в банке отметили общий тренд на снижение ставок на рынке, сообщает РИА "Новости".

Напомним, в июне Центральный банк понизил ключевую ставку на 0,25% до 7,5% годовых. Тем временем, на заседании в июле совет директоров Банка России рассмотрит возможность снижения ключевой ставки на 0,5%. Об этом председатель Центробанка Эльвира Набиуллина заявила на Международном финансовом конгрессе в Петербурге

"Мы не исключаем снижение в 50 базисных пунктов. Наверняка будем рассматривать эту возможность", - сказала она.

В конце июня сообщалось о том, что в России выросла средняя максимальная процентная ставка по рублевым вкладам. Таковы данные за вторую декаду июня. В последний раз этот показатель составлял 7,36%. Об этом говорится в материалах Центробанка России.