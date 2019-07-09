Кадыров обозвал обматерившего Путина грузинского журналиста

Глава Чечни Рамзан Кадыров обрушился с критикой на грузинского телеведущего телеканала "Рустави 2" Георгия Габунию, который оскорбил российского лидера Владимира Путина в прямом эфире.

"Габуния — урожденный трус и бесполое существо. Это — позор грузинского народа и Грузии", — написал Кадыров в своем Telegram-канале. Он выразил уверенность в том, что произошедшее — это не личная инициатива телеведущего, а спланированный ход телеканала или каких-то заинтересованных лиц.

Как считает глава Чечни, вместе с президентом РФ грузинский ведущий оскорбил всех россиян. По словам политика, президент и премьер-министр Грузии должны принести официальные публичные извинения, а против ведущего необходимо завести уголовное дело.

Как сообщалось ранее, Георгия Габуния, оскорбившего президента РФ Владимира Путина в прямом эфире, на два месяца отстранили от работы.

Временный запрет распространяется на все передачи, к которым Габуния имеет отношение.

Габуния в эфире своей авторской программы нецензурно обругал российского президента на русском языке. Руководство канала, в свою очередь, заявило, что извиняться не будет, хотя и не поддерживает мат в эфире.

При этом президент Грузии Саломе Зурабишвили осудила нецензурные заявления телеведущего канала "Рустави 2".