Теплоход с туристами, севший на мель, прибыл в Рыбинск

Теплоход, который в понедельник сел на мель в Рыбинском водохранилище в Ярославской области, прибыл в Рыбинск.

У судна отказало рулевое управление и электроника. После этого экипаж теплохода перешел на ручное управление и прибыл в Рыбинск.

Теплоход сел на мель в акватории Рыбинского муниципального района. На его борту Viking Helgi находятся 192 иностранных пассажира и 100 членов экипажа.

Пострадавших и пробоин нет, судовой ход не нарушен. Разлива нефтепродуктов не произошло. Опасности для пассажиров, экологии в настоящее время нет.