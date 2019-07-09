The Bell: Сбербанк может купить Ozon или Avito

Сбербанк рассматривает возможность приобретения интернет-магазина Ozon или сервиса Avito.

Как сообщает издание The Bell, представители банка, Ozon и Avito отказались комментировать возможные переговоры, но их факт не опровергли. Сейчас Avito на 99,6% принадлежит южноафриканской группе Naspers, среди крупнейших акционеров Ozon — АФК "Система" и Baring Vostok.

По данным издания, Сбербанк и "Яндекс" недовольны результатами совместного проекта в сфере электронной коммерции. Среди причин разногласий - недовольство Сбербанком результатами маркетплейса "Беру" и желание банка больше участвовать в операционной деятельности СП, что якобы не нравится "Яндексу".

Напомним, в мае текущего года Компания "Яндекс" и Сбербанк запустили тестирование интернет-магазина "Беру". Площадка работает на базе "Яндекс.Маркета". Официальный запуск ресурса запланирован на осеньтекущего года. Бета-версия сайта доступна для желающих протестировать новый сервис. Полностью новый интернет-магазин станет доступен для пользователей после официального запуска.

Тем временем, разработчики продолжают работать над расширением ассортимента и функциональности нового интернет-магазина. Сейчас доступны около 25 тыс. товарных позиций из категорий "электроника", "бытовая техника", "товары для животных", "товары для дома и дачи", "детские товары". В ближайшие годы ассортимент магазина расширится до миллиона товарных позиций, сообщает Lenta.ru.

По условиям соглашения, Сбербанк вкладывает в Яндекс.Маркет 30 млрд руб. На момент сделки партнеры оценивают все предприятие в 60 млрд руб. без учета будущей синергии.