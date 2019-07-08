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Экономика В России
Росстат (2017) | Фото: sobitiy.ru

Россиянам предложили поверить в нулевую инфляцию: данные Росстата

Впервые с 1991 года инфляция в России в июне составила 0%, замедлившись в годовом выражении до 4,7%. Об этом, как сообщает "Интерфакс", свидетельствуют данные, которые опубликовал Росстат.

При этом, с января по июнь 2019 года цены выросли на 2,5%. Также известно, что продукты в России дорожают быстрее, чем в Европе, за год стоимость обучения в вузах выросла на 19%, бензин в годовом выражении подорожал на 7,9%.

В последнее время Росстат неоднократно обвиняли в манипуляциях со статистикой. Так, ведомство нашло "лишние доходы" населения, изменив методологию расчета.

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Россиянам предложили поверить в нулевую инфляцию: данные Росстата

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Теги: нулевая инфляция, росстат



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Развитие сюжета:

Ранее 10.07.2019 19:30 Мск Глава подразделения Росстата уволился из-за преждевременной публикации данных об инфляции

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