Министр энергетики РФ пообещал продолжить работу по снижению энерготарифов в Курганской области

Находящийся с визитом в Курганской области министр энергетики РФ Александр Новак пообещал продолжить работу по снижению энерготарифов в регионе.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе областного правительства, по словам Новака, уже проделана предварительная работа по оптимизации расходов электросетевых компаний, по снижению нагрузки на потребителей в части населения и приравненных к нему категорий.

"Мы договорились продолжить эту работу. Есть дополнительные предложения, которые в ближайшее время мы вместе отработаем, и министерство энергетики, региональная власть, и федеральные органы", - сказал Александр Новак.

Напомним, Курганская область стала единственным регионом России, где с 1 июля этого года не будет повышен тариф на электроэнергию. Как сообщила Накануне.RU директор департамента государственного регулирования цен и тарифов Курганской области Ирина Гагарина, тарифы для зауральцев останутся без изменения еще на 1 год, то есть до 1 июля 2020 года. "С 1 июля 2018 года энерготариф не менялся, даже несмотря на повышение НДС с 1 января 2019 года. По сути, тариф должен был вырасти на 1,7%, но нам этого удалось избежать. Федеральная антимонопольная служба дала положительную оценку такому решению. Тариф признан экономически обоснованным", - отметила Гагарина.

Добавим, что в Курганской области энерготарифы одни из самых высоких по УрФО, при том, что регион в части экономики и доходов населения самый малообеспеченный.