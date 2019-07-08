Журналиста, оскорбившего Путина, отстранили от эфира

Журналиста "Рустави 2" Георгия Габуния, оскорбившего президента РФ Владимира Путина в прямом эфире, на два месяца отстранили от работы.

Временный запрет распространяется на все передачи, к которым Габуния имеет отношение.

Как сообщало Накануне.RU, Габуния в эфире своей авторской программы нецензурно обругал российского президента на русском языке. Руководство канала, в свою очередь, заявило, что извиняться не будет, хотя и не поддерживает мат в эфире.

При этом президент Грузии Саломе Зурабишвили осудила нецензурные заявления телеведущего канала "Рустави 2".