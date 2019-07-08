"Несколько вагончиков и какая-то труба должны откачать 6 млн тонн!" В ОП РФ возмутились темпами очистки Байкала

Министерство природных ресурсов РФ рискует в очередной раз перенести сроки ликвидации ущерба от деятельности байкальского целлюлозно-бумажного комбината (ЦБК). Об этом первый заместитель министра Денис Храмов сообщил членам общественного совета при ведомстве. Общественники возмутились темпами очистки озера Байкал и предложением Минприроды скорректировать расходы на выполнение федеральной целевой программы (ФЦП), сроки выполнения которой истекают через полгода. За семь лет очистки Байкала ответственные ведомства так и не нашли для этого эффективные технологии, констатировали в ОП РФ, вместо этого в ход идут абсурдные предложения местных властей, передает корреспондент Накануне.RU.

В этом году Минприрды планирует построить как минимум четыре очистных сооружения в Иркутской области и Республике Бурятия, напомнил первый заместитель министра Денис Храмов.

"Следует признать наличие рисков, связанных со сроками по ликвидации ущерба от деятельности байкальского целлюлозно-бумажного комбината. Там все не просто с точки зрения выбора технологий, подготовки и проведения работ", - пояснил он.

Министерство предложило общественному совету скорректировать расходы по ФЦП, сроки которой истекают в 2020 г.

С начала действия программы – 2012 г. – ведомство вносило шесть корректировок, четыре из них были связаны с финансированием, заметила руководитель службы в Федеральном государственном автономном учреждении "Научно-Исследовательский Институт "Центр экологической промышленной политики" Альбина Дударева.

"Цели, задачи не изменяли. Изменяли деньги: 58 млрд руб. было изначально, сейчас в предложении было 28 млрд, а вы озвучили 24. На ЦБК накоплено более 6 млн тонн отходов, потрачены достаточно серьезные средства, но мы посмотрели доклад Счетной палаты и ужаснулись – ожидаемого результата данная программа пока не получила. Наверное, в ней стоит менять что-то, помимо денег?" – отметила общественница.

Она напомнила, что с 2007 г. при Минприроды существует межведомственная комиссия по вопросам охраны озера Байкал, которая неоднократно разбирала этот вопрос.

"Неужели не было видно, что расходуются средства, но они не работают?" – удивилась Дударева.

Сейчас, когда на ЦБК приостановлены все работы, и идет сбор заявок на технические решения по ликвидации последствий его деятельности, процесс осложняет аварийное состояние сетей, об этом члены ОП РФ узнали в ходе рабочей поездки в Иркутскую область.

Председатель Общественной палаты Валерий Фадеев назвал ситуацию на Байкале абсурдной.

"Миллиарды выделены, а там несколько вагончиков и какая-то труба, которая должна откачать 6 млн тонн отходов. Она, видимо, миллион лет будет откачивать эти миллионы тонн. По крайней мере раньше у нас была великая научная держава, а теперь мы не можем разработать технологии для переработки какого-то лигнина. Это вызывает просто удивление. То же мне полет на Марс. Это анекдотичная ситуация, когда поставлена задача высшим руководством, выделены деньги, а дальше что-то буксует и фактически ничего не происходит", – возмутился Фадеев.

Публичные слушания о ликвидации последствий деятельности ЦБК показали, что никто не компетентных лиц не представляет, как решать проблему.

"Ни у кого из тех, с кем мы разговаривали, а это два губернатора, представители Минприроды, люди из Росгеологии, проектировщики, ни у кого из них нет понимания технического решения проблемы. Кто-то предлагает вывозить эти отходы машинами: если каждый день 100 машин будет вывозить все это на территорию Иркутска, то пять с половиной лет будут вывозить этот объем. Абсурдное техрешение!" – заметила Дударева.

Кто-то и вовсе предлагает сжечь отходы. Кроме того, неясна судьба территории ЦБК.

"Зачем мы на эти мероприятия планируем те же самые средства? В таком виде согласовывать программу нельзя!" – заявила член ОП и предложила перераспределить средства на другие важные для регионов проекты.

"Надо найти смелость и сказать, что программа провалена. Прошло семь лет, а теперь мы спорим что делать за оставшийся год. Прежде чем говорить о деньгах, давайте поговорим о технологиях. Телега не катится, давайте признаем это!" – воскликнул участник обсуждения.

В результате общественный совет не стал рекомендовать Минприроды доработать ФЦП из-за длительности процесса и принял постановление ведомства за основу.

Напомним, ранее Счетная палата заявила, что Министерство природы РФ может сорвать выполнение отдельных мероприятий нацпроекта "Экология". Опасения аудиторов вызвали, в частности, недостаточная охрана озера Байкал и не доведенная до всех регионов "мусорная реформа".