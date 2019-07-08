"Несколько вагончиков и какая-то труба должны откачать 6 млн тонн!" В ОП РФ возмутились темпами очистки Байкала

30 Июля 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Митинги в Хабаровске бьют рекорды

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество Сибирский ФО В России
Байкальская гавань (2017) | Фото: vesti.ru

"Несколько вагончиков и какая-то труба должны откачать 6 млн тонн!" В ОП РФ возмутились темпами очистки Байкала

Министерство природных ресурсов РФ рискует в очередной раз перенести сроки ликвидации ущерба от деятельности байкальского целлюлозно-бумажного комбината (ЦБК). Об этом первый заместитель министра Денис Храмов сообщил членам общественного совета при ведомстве. Общественники возмутились темпами очистки озера Байкал и предложением Минприроды скорректировать расходы на выполнение федеральной целевой программы (ФЦП), сроки выполнения которой истекают через полгода. За семь лет очистки Байкала ответственные ведомства так и не нашли для этого эффективные технологии, констатировали в ОП РФ, вместо этого в ход идут абсурдные предложения местных властей, передает корреспондент Накануне.RU.
Читайте также:

В этом году Минприрды планирует построить как минимум четыре очистных сооружения в Иркутской области и Республике Бурятия, напомнил первый заместитель министра Денис Храмов.

"Следует признать наличие рисков, связанных со сроками по ликвидации ущерба от деятельности байкальского целлюлозно-бумажного комбината. Там все не просто с точки зрения выбора технологий, подготовки и проведения работ", - пояснил он.

Министерство предложило общественному совету скорректировать расходы по ФЦП, сроки которой истекают в 2020 г.

С начала действия программы – 2012 г. – ведомство вносило шесть корректировок, четыре из них были связаны с финансированием, заметила руководитель службы в Федеральном государственном автономном учреждении "Научно-Исследовательский Институт "Центр экологической промышленной политики" Альбина Дударева.

"Цели, задачи не изменяли. Изменяли деньги: 58 млрд руб. было изначально, сейчас в предложении было 28 млрд, а вы озвучили 24. На ЦБК накоплено более 6 млн тонн отходов, потрачены достаточно серьезные средства, но мы посмотрели доклад Счетной палаты и ужаснулись – ожидаемого результата данная программа пока не получила. Наверное, в ней стоит менять что-то, помимо денег?" – отметила общественница.

Байкальский ЦБК, целлюлозно-бумажный комбинат(2012)|Фото: gdb.rferl.org

Она напомнила, что с 2007 г. при Минприроды существует межведомственная комиссия по вопросам охраны озера Байкал, которая неоднократно разбирала этот вопрос.

"Неужели не было видно, что расходуются средства, но они не работают?" – удивилась Дударева.

Сейчас, когда на ЦБК приостановлены все работы, и идет сбор заявок на технические решения по ликвидации последствий его деятельности, процесс осложняет аварийное состояние сетей, об этом члены ОП РФ узнали в ходе рабочей поездки в Иркутскую область.

Председатель Общественной палаты Валерий Фадеев назвал ситуацию на Байкале абсурдной.

"Миллиарды выделены, а там несколько вагончиков и какая-то труба, которая должна откачать 6 млн тонн отходов. Она, видимо, миллион лет будет откачивать эти миллионы тонн. По крайней мере раньше у нас была великая научная держава, а теперь мы не можем разработать технологии для переработки какого-то лигнина. Это вызывает просто удивление. То же мне полет на Марс. Это анекдотичная ситуация, когда поставлена задача высшим руководством, выделены деньги, а дальше что-то буксует и фактически ничего не происходит", – возмутился Фадеев.

Публичные слушания о ликвидации последствий деятельности ЦБК показали, что никто не компетентных лиц не представляет, как решать проблему.

"Ни у кого из тех, с кем мы разговаривали, а это два губернатора, представители Минприроды, люди из Росгеологии, проектировщики, ни у кого из них нет понимания технического решения проблемы. Кто-то предлагает вывозить эти отходы машинами: если каждый день 100 машин будет вывозить все это на территорию Иркутска, то пять с половиной лет будут вывозить этот объем. Абсурдное техрешение!" – заметила Дударева.

Кто-то и вовсе предлагает сжечь отходы. Кроме того, неясна судьба территории ЦБК.

"Зачем мы на эти мероприятия планируем те же самые средства? В таком виде согласовывать программу нельзя!" – заявила член ОП и предложила перераспределить средства на другие важные для регионов проекты.

Байкальский ЦБК, целлюлозно-бумажный комбинат(2012)|Фото: greenpeace.org

"Надо найти смелость и сказать, что программа провалена. Прошло семь лет, а теперь мы спорим что делать за оставшийся год. Прежде чем говорить о деньгах, давайте поговорим о технологиях. Телега не катится, давайте признаем это!" – воскликнул участник обсуждения.

В результате общественный совет не стал рекомендовать Минприроды доработать ФЦП из-за длительности процесса и принял постановление ведомства за основу.

Напомним, ранее Счетная палата заявила, что Министерство природы РФ может сорвать выполнение отдельных мероприятий нацпроекта "Экология". Опасения аудиторов вызвали, в частности, недостаточная охрана озера Байкал и не доведенная до всех регионов "мусорная реформа".

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

"Несколько вагончиков и какая-то труба должны откачать 6 млн тонн!" В ОП РФ возмутились темпами очистки Байкала

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: минприроды, озеро байкал, мусорная реформа, дмитрий кобылкин, минприроды



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 24.05.2019 11:00 Мск Байкал не охранял, "мусорную реформу" до регионов не довел: Счетная палата раскритиковала ведомство Кобылкина

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС



Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети


Новости партнеров