На Южном Урале местных жителей будут судить за хищение нефти на 128 млн рублей

На Южном Урале 14 местных жителей предстанут перед судом по обвинению в хищении нефти на сумму более 128 млн рублей, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального СК.

По версии следствия, в 2016-2017 гг. обвиняемые через незаконные врезки в магистральных нефтепроводах похитили более 8 тыс. т. нефти на сумму более 128 млн руб.

На имущество обвиняемых – квартиры, земельные участки, автомобили и банковские счета, наложен арест.