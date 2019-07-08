Инвалид из Екатеринбурга утверждает, что его избили полицейские

Инвалид из Екатеринбурга заявил, что его избили сотрудники полиции.

По его словам, он отправился в участковый пункт полиции на улице Отто Шмидта, 93 за помощью в разрешении конфликта с официантом (тот утверждал, что мужчина не оплатил счет в кафе "Пати-Шах"), но был избит полицейскими и получил протокол за мелкое хулиганство. Как пишет издание "Вечерние ведомости", в Следственном комитете уже дважды отказались возбуждать уголовное дело на силовиков.

При этом, когда мужчина сказал сотрудникам, что просто так все не оставит и обязательно обратится в СКР, один из полицейских якобы заявил: "Спорим на ящик Hennessy, что нам ничего за это не будет".

В итоге СКР дважды проводил проверку и оба раза не усмотрел нарушений закона со стороны представителей МВД.

В постановлениях об отказе в возбуждении уголовного дела (издание ссылается на имеющиеся у него документы) обозначено, что опрошенный в ходе проверки участковый уполномоченный Прокуров пояснил: "применил приём борьбы - бросок через бедро, уронив [мужчину] на пол, на правый бок, тот ударился туловищем и головой. После чего повернул его на живот, и применил к нему спецсредства - браслеты. Потом поднял его и посадил на стул в коридоре…Мужчина сидел на стуле и продолжал агрессивно себя вести, угрожал, что они все будут уволены, неоднократно. После чего, было принято решение положить его на пол, чтобы обездвижить. Потребовал, чтобы [мужчина] самостоятельно лег на пол". Руки мужчины находились за спиной в наручниках, и ему пришлось без помощи рук лечь.

Во втором постановлении об отказе появляются уже новые герои истории: официант, госпожа Першина (тоже участковая) и некий свидетель А.

Першина в своих объяснениях следователю утверждает: "В какой-то момент услышала, что в коридор зашли какие-то граждане и стали вести себя достаточно шумно. По звукам поняла, что там происходит какой-то конфликт. Вышла в коридор и увидела двух незнакомых мужчин (один неславянской внешности, другой русский), а также Прокурова А.С., Шмелева А.С., Деянова В. (сотрудники полиции). Ушла обратно к себе в кабинет. Потом услышала, что кто-то кого-то повалил на пол. Ей не было видно, так как между коридором и кабинетом есть еще пространство. Слышала, что Шмелев А.В. просит у коллег наручники у коллег в другом кабинете. Конкретно, что происходило в коридоре, не видела. Все продолжалось около часа". Позже, согласно постановлению, Першина пошла в другой кабинет и увидела, что на полу в коридоре лежит мужчина – якобы с ним никто не разговаривал, а он ни о чем не просил.

Интересно, что, кроме показаний Першиной и официанта, во втором постановлении об отказе в возбуждении уголовного дела появляется некий свидетель, гражданин А., который якобы "все видел своими глазами", так как 2 апреля якобы пришёл к своему участковому жаловаться на строительные работы соседей. Однако, по информации издания, он даже не проживает на территории, относящейся к этому участковому пункту. А проживает на территории другого участкового пункта полиции, в котором один из участковых работал в 2016 году.

Ситуацию прокомментировали в ГУ МВД и заявили, что "тут попахивает заказом".

"Комментировать эту "сенсационную" новость не считаю необходимым, так как здесь попахивает откровенным заказом. Так как сам автор заметки утверждает, что вышестоящая инстанция, детально разобравшись в этой ситуации, дважды отказала в возбуждении уголовного дела в отношении сотрудников полиции, не усмотрев в их действиях нарушения законодательства. А обвинять наших коллег из Следственного комитета в предвзятости по меньшей мере глупо, они десятками отправляют на тюремные нары различного рода негодяев в погонах. И уж поверьте, если была бы хоть малейшая зацепка, то участковые, о которых идет речь, уже давно были бы отстранены от исполнения служебных обязанностей и уволены по отрицательным мотивам", - сообщил Накануне.RU официальный представитель ГУ МВД РФ по Свердловской области Валерий Горелых.