Генпрокурор Украины нашел у канала NewsOne "российских владельцев"

Генпрокуратура Украины крепко взялась за телеканал NewsOne: сначала на компанию завели уголовное дело о "покушении на госизмену" – за намерение провести телемост между российскими и украинскими гражданами совместно с телеканалом "Россия 1". Затем надзорное ведомство собралось арестовать активы канала, а теперь прокуратура нашла у канала российских владельцев, хотя логика тут из разряда "Совпадение? Не думаю!".

Так, генпрокурор Украины Юрий Луценко на брифинге сообщил: "Нами получена информация о том, что конечным бенефициаром, владельцем NewsOne является кипрская компания. Один из учредителей этой компании также является и совладельцем другой кипрской компании, она в свою очередь, является совладельцем российского "Промсвязьбанка".

Отметим, что в мае 2018 года почти 100% акций "Промсвязьбанка" были переданы в государственную казну России. Так что о каких кипрских оффшорах идет речь – непонятно. При этом Луценко известно, что "Промсвязьбанк" был выбран в качестве опорного для финансирования оборонно-промышленного комплекса России, которую прокурор называет "страной-агрессором".

"Следовательно, через одного владельца российский банк, который финансирует, в том числе, войну против Украины, связан с бенефициаром украинского телеканала NewsOne. С моей точки зрения, этой информации достаточно для того, чтобы СНБо принял санкции в отношении телеканала", - заявил Луценко.