Генпрокурор Украины нашел у канала NewsOne "российских владельцев"

30 Июля 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Митинги в Хабаровске бьют рекорды

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Политика В России Украина
NewsOne украинский телеканал (2019) | Фото:newsone.ua

Генпрокурор Украины нашел у канала NewsOne "российских владельцев"

Генпрокуратура Украины крепко взялась за телеканал NewsOne: сначала на компанию завели уголовное дело о "покушении на госизмену" – за намерение провести телемост между российскими и украинскими гражданами совместно с телеканалом "Россия 1". Затем надзорное ведомство собралось арестовать активы канала, а теперь прокуратура нашла у канала российских владельцев, хотя логика тут из разряда "Совпадение? Не думаю!".

Так, генпрокурор Украины Юрий Луценко на брифинге сообщил: "Нами получена информация о том, что конечным бенефициаром, владельцем NewsOne является кипрская компания. Один из учредителей этой компании также является и совладельцем другой кипрской компании, она в свою очередь, является совладельцем российского "Промсвязьбанка".

Отметим, что в мае 2018 года почти 100% акций "Промсвязьбанка" были переданы в государственную казну России. Так что о каких кипрских оффшорах идет речь – непонятно. При этом Луценко известно, что "Промсвязьбанк" был выбран в качестве опорного для финансирования оборонно-промышленного комплекса России, которую прокурор называет "страной-агрессором".

"Следовательно, через одного владельца российский банк, который финансирует, в том числе, войну против Украины, связан с бенефициаром украинского телеканала NewsOne. С моей точки зрения, этой информации достаточно для того, чтобы СНБо принял санкции в отношении телеканала", - заявил Луценко.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Генпрокурор Украины нашел у канала NewsOne "российских владельцев"

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: юрий луценко, newsone, телеканал, санкции, промсвязьбанк



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Развитие сюжета:

Ранее 11.07.2019 01:39 Мск Телемост между Киевом и Москвой состоится на российском телевидении
Ранее 09.07.2019 11:46 Мск Нацсовет Украины по ТВ назначил проверку канала NewsOne, который хотел провести телемост с Россией
Ранее 09.07.2019 08:16 Мск Андрей Малахов обратился к Зеленскому по поводу отмененного телемоста Киев-Москва

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 08.07.2019 14:43 Мск На канал NewsOne, планировавший телемост с "Россией 1", Генпрокуратура Украины завела дело о госизмене

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС



Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети


Новости партнеров