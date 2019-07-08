В Госдуме обсудят прекращение поставок в РФ вина и воды из Грузии

Совет Госдумы 8 июля поднимет вопрос о прекращении поставок в Россию вина и воды из Грузии, а также запрета денежных переводов в эту страну. Об этом сообщил руководитель фракции "Единая Россия" в Госдуме Сергей Неверов.

В Facebook он написал, что "недружественные действия со стороны Грузии в отношении нашей страны продолжаются" и "такие вещи требуют адекватного ответа".

Ранее в Совфеде предложили запретить продажу грузинских вин в России в ответ на русофобские выступления.

Напомним, отношения России с Грузией накалились после серии протестов в Тбилиси. Роспотребнадзор заявил, что заметил в динамике ухудшение качества грузинских вин, из-за чего берет продукцию под усиленный контроль.