30 Июля 2020
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Общество Тюменская область
Призыв работать в полиции Тюменская область (2019) | Фото: vk.com, УМВД по Тюменской области

Тюменские полицейские приглашают в свои ряды, чтобы "бороться с демонами"

Борцы с нечистью и злыми силами, защитники городов от захватившей город тьмы (тут в кадре появляется биткойн) – такими тюменские силовики предстают в ролике, где рассказывают о своей работе, передаёт корреспондент Накануне.RU.

Небольшое видео, призывающее служить в полиции, силовики разместили в официальной группе в соцсетях. В нём говорится о том, что, когда "город захватила тьма и существование мира оказалось под угрозой, когда на улице правят злые силы и нечисть, когда беззаконие и хаос выходят наружу, простой народ ищет защиты у народных героев – силовиков".

Неизвестно, как жители Тюменской области реагируют на этот ролик, - в официальной группе под ним отключены комментарии, однако положительно – поставив отметку "мне нравится" – о нём высказались 66 человек.

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Тюменские полицейские приглашают в свои ряды, чтобы "бороться с демонами"

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Теги: пропаганда, служба в полиции, ролик, нечисть



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