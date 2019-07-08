EASA предупредило о возможном образовании трещин в лонжеронах крыльев A380

Европейское агентство авиационной безопасности (EASA) выпустило предупреждение о возможности возникновения трещин в лонжеронах крыла самолетов Airbus A380. Об этом говорится в сообщении на сайте агентства. В общей сложности проверке подлежат 25 уже выпущенных самолетов, летающих в парках таких компаний как Emirates, Singapore Airlines, Air France, Lufthansa, Qantas и HiFly.

Это уже не первое предупреждение EASA по поводу проверки силовых элементов крыльев. В 2012 году на наличие трещин также были обследованы 20 самолетов.

Сейчас по всему миру летают 237 самолетов этого типа. В феврале стало известно, что Airbus намерен прекратить производство A380 – самых больших пассажирских самолетов в мире – в 2021 году.