В Нижневартовске пострадавшие от пожара в доме на Спортивной начали получать матпомощь

Жителям дома №5а по Спортивной, чьё имущество пострадало в результате пожара, начали выплачивать материальную помощь из окружного бюджета. По информации начальника управления по социальной защите населения по Нижневартовску и Нижневартовскому району Оксаны Журавлевой, от вартовчан поступило 69 заявлений на выплату, 65 из них рассмотрены. Материальную помощь продолжают выплачивать, сообщили Накануне.RU в пресс-службе мэрии.

Напомним, сообщение о возгорании поступило в 17.32 1 июля. Огонь тушили шесть часов – полностью с ним справились только в 0.24 2 июля. Полностью сгорела крыша площадью 840 "квадратов", частично повреждены шесть квартир на общей площади в 80 кв.м. В школе №13 организован пункт временного размещения. Губернатор Наталья Комарова распорядилась выделить 14,9 млн руб. материальной помощи.

Все заявления рассматривают коллегиально, для этого привлекают представителей жителей дома и независимого эксперта. Прием документов от остальных пострадавших продолжается. Средства перечисляют на их лицевые счета. Кроме того, жильцам пострадавшего дома выделяют матпомощь из городской казны. По данным отдела по работе с отдельными категориями граждан управления по молодежной политике мэрии, за выплатой обратились жильцы 64 квартир. По 43 обращениям выплаты произведены. Заявления продолжают принимать.

По словам и.о. начальника управления по жилищной политике администрации городского ДЖКХ Надежды Катышевой, во временное жилье переехали 10 семей, ещё две оформляют документы, две семьи написали заявление о предоставлении жилья из маневренного фонда 7 июля. Продолжает действовать пункт временного размещения на базе школы №13. Ночь с 7 на 8 июля в нём провели два человека.

Заместитель главы города по социальной и молодежной политике Надежда Волчанина рассказала, что в ПВР организована "камера хранения". При необходимости пострадавшие могут оставлять в школе личные вещи, а также бытовую технику и другие предметы. По просьбе жильцов управляющая компания №2 предоставляет машину для перевозки вещей в жилье маневренного фонда и в ПВР.