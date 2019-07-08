30 Июля 2020
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Наука и техника Свердловская область В России
(2019) | Фото: Накануне.RU

Зампреду Правительства РФ на "Иннопроме" показали инновационный трамвай

Заместитель председателя Правительства РФ Юрий Борисов посетил открытую экспозицию корпорации "Уралвагонзавод" в первый день выставки "Иннопром-2019".

Генеральный директор УВЗ Александр Потапов представил вице-премьеру трамвай модели 71-418 – инновационную разработку АО "Уралтрансмаш". Это уже третья новинка екатеринбургского предприятия в области создания легкорельсового транспорта за последние 1,5 года.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-центре УВЗ, Юрий Борисов интересовался всеми аспектами жизнедеятельности данной модели, а также загрузкой мощностей "Уралтрансмаша", работой предприятия по программам диверсификации и импортозамещения. Александр Потапов отметил, что сегодня отечественный трамвайный парк насчитывает 9000 трамвайных вагонов, и 80-85 процентов из них требуют обновления. "Уралтрансмаш" готов производить 100-150 трамваев в год, а при определенных условиях и до 250. Этого хватит для загрузки портфеля заказов гражданской продукции предприятия.

Что касается импортозамещения в трамвайном вагоне 71-418, то оно 100-процентно. Трамвай полностью состоит из комплектующих российского производства, а на 75-80 процентов изготовлен предприятиями Свердловской области. Уже осенью вагон 71-418 выйдет на испытания опытно-промышленной эксплуатации в усиленном варианте, то есть с большей нагрузкой и увеличенным километражем. После будет сертифицирован.

Важно, отметил Александр Потапов, что корпорация "Уралвагонзавод" предлагает сопровождение своих изделий на всех этапах жизненного цикла. Это и сервис, и поставка запчастей и т.д. А цена новой модели абсолютно конкурентоспособна.

Юрий Борисов прошел по просторному салону трамвая 71-418 от начала и до конца. Также вице-премьер взглянул на тележку трамвайного вагона 71-418, которая отдельно представлена в экспозиции УВЗ на стенде Госкорпорации Ростех.

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Зампреду Правительства РФ на "Иннопроме" показали инновационный трамвай

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Теги: трамвай, УВЗ, Иннопром



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