Суд арестовал водителя взорвавшегося в Свердловской области бензовоза

В Карпинске суд заключил под стражу водителя бензовоза, который обвиняется в нарушении Правил дорожного движения, повлекшим гибель троих человек.

Напомним, инцидент произошел на 44 километре автодороги Карпинск - Кытлым. Водитель бензовоза не выбрал безопасный скоростной режим и не справился с управлением. Машина слетела в кювет, загорелась и взорвалась.

Возбуждено уголовное дело. Сам водитель обвинил в ДТП своих попутчиков.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, Карпинский городской суд вынес решение об избрании меры для шофера пресечения в виде заключения под стражу на два месяца - то есть до 7 сентября 2019 года. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

"Материалы полиции в отношении подозреваемого водителя рассматривала судья Карпинского суда Елена Торгашина. Процесс проходил в присутствии гособвинителя, прокурора Краснотурьинска Андрея Аржаховского. Курочкин вел себя спокойно. Когда с него сняли наручники, панического или агрессивного поведения не демонстрировал, так как еще вчера нашей съемочной группе покаялся в содеянном за то, что хоть и не специально, но причинил людям горе и страдание, и попросил у всех прощения. Представителям МВД предстоит в ближайшее время установить все детали трагедии, в том числе выяснить: водитель сел за руль уже пьяным, либо злоупотреблял в момент движения, проверяли ли его на предприятии перед выходом на линию", - сообщил Накануне.RU официальный представитель ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Ранее свердловские полицейские установили личность третьего погибшего в аварии с бензовозом.