В Москве задержали должника по ипотеке, угрожавшего приставам гранатой

Полицейские задержали мужчину на северо-востоке Москвы, который не впускал к себе домой судебных приставов и угрожал им гранатой.

Мужчина заперся в квартире в жилом доме на Октябрьской улице. В результате переговоров его уговорили открыть дверь. Перед этим из дома эвакуировали нескольких жильцов.

По данным ТАСС, переговоры с 40-летним должником по ипотеке велись с 11 часов утра.

Ранее в Москве был задержан мужчина, который пришел к зданию Минстроя РФ и угрожал поджечь себя.

Мужчина облил себя бензином, с ним начали вести переговоры, завели в здание ведомства, а уже через несколько минут задержали.

По данным Baza, ему не разрешают построить дом на собственном участке.