30 Июля 2020
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судебные приставы, рейд, УФССП (2017) | Фото:Накануне.RU

В Москве задержали должника по ипотеке, угрожавшего приставам гранатой

Полицейские задержали мужчину на северо-востоке Москвы, который не впускал к себе домой судебных приставов и угрожал им гранатой.

Мужчина заперся в квартире в жилом доме на Октябрьской улице. В результате переговоров его уговорили открыть дверь. Перед этим из дома эвакуировали нескольких жильцов.

По данным ТАСС, переговоры с 40-летним должником по ипотеке велись с 11 часов утра.

Ранее в Москве был задержан мужчина, который пришел к зданию Минстроя РФ и угрожал поджечь себя.

Мужчина облил себя бензином, с ним начали вести переговоры, завели в здание ведомства, а уже через несколько минут задержали.

По данным Baza, ему не разрешают построить дом на собственном участке.

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В Москве задержали должника по ипотеке, угрожавшего приставам гранатой

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Теги: москва, приставы, граната



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