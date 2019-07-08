Ханты-Мансийский автономный округ намерен войти в пилотный проект Минэкономразвития

Минэкономразвития реализует пилотный проект, в ходе которого планируется утвердить новый статус промышленных площадок – специальные экономические зоны. Они модифицируют действующие сегодня ОЭЗ и ТОСЭР. Ханты-Мансийский автономный округ выразил желание поучаствовать в эксперименте, рассказал заместитель губернатора региона Алексей Забозлаев.

"Мы разработали концепцию развития территории, направленную на создание такого рода площадок, и обратились с предложением в Министерство экономического развития стать еще одним пилотным регионом, пока их выбрано шесть", - сказал замгубернатора.

В ХМАО рассчитывают, что министерство одобрит инициативу.