Югра на Иннопроме предложила упростить жизни инвесторам

Реализацию инвестпроектов в регионах тормозят инфраструктурные ограничения и процедуры оформления заявок на получение мер господдержки. Для роста инвестиций необходимо упростить процессы для инвесторов, заявил на сессии Иннопрома заместитель губернатора Ханты-Мансийского автономного округа Алексей Забозлаев.

Округ предложил внести поправки в федеральные законы, регулирующие работу с инвесторами. Бизнес не всегда может ориентироваться во всем многообразии мер поддержки и нормативных документов, отметил замгубернатора. Он предложил унифицировать механизм обращения инвесторов за поддержкой на базе какого-либо из институтов развития.

"В Югре мы уже реализовали такой проект. На базе нашего фонда развития мы создали единое окно, куда может обратиться любой инвестор, после чего эксперты фонда либо оставляют проект у себя для сопровождения либо передают его в Фонд поддержки предпринимательства, где персональные менеджеры доводят проекты до логического завершения", - рассказал Алексей Забозлаев.

Другой сдерживающий фактор – длительный перевод земель лесного фонда в земли промышленности. С этой проблемой столкнулась и Югра, где в рамках "мусорной реформы" будут строиться мусоросортировочные и перерабатывающие комплексы.

"Несмотря на огромные территории автономного округа, земли промышленности составляют порядка 1%. В итоге все подходящие земельные участки относятся к землям лесного фонда. Мы предлагаем внести изменения в федеральный закон в части требования о наличии положительного заключения государственной экологической экспертизы и проводить ее параллельно с изменением категории земли, что позволит сократить срок экспертизы на восемь месяцев", - сказал Забозлаев.

Он добавил, что каждый седьмой рубль бюджета Югры – вклад предпринимательства. Запущенные за последние полтора года проекты дадут региону 2 тыс. рабочих мест. и дополнительные 3 млрд руб. поступлений в бюджет.