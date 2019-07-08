Без стульев и умывальников. В школе на Южном Урале столовую организовали в коридоре

В Троицке в школе №3 столовую устроили в коридоре. Директора учебного заведения привлекли к дисциплинарной ответственности.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры, в нарушение санитарных правил и норм в школе отсутствует обеденный зал, столы для приема пищи установлены в коридоре, при этом нет стульев и умывальников. Площадь на одно посадочное место составляет всего 0,7 кв.м.

Горячее питание разносят по классам на переменах продолжительностью менее 20 минут.

Прокуратура внесла представление главе города, по результатам которого директор школы привлечена к дисциплинарной ответственности. Также принято решение организовать в школе оборудованный зал для приема пищи в отдельном помещении площадью 44 кв. м.