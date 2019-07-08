Власти трех регионов договорились о создании Уральского промышленного кластера

Власти трех регионов договорились о создании Уральского промышленного кластера. Соответствующее соглашение на полях международной промышленной выставки "Иннопром-2019" подписали руководители Свердловской и Челябинской областей Евгений Куйвашев и Алексей Текслер, и.о. заместителя премьер-министра Башкортостана Раиф Абдразимов и директор управляющей компании Уральского промышленного кластера Андрей Усанин, сообщили Накануне.RU в департаменте информационной политике Свердловской области.

Как отметил Евгений Куйвашев, это позволит комплексно подойти к решению вопросов в сфере производства композитных материалов и продукции с использованием высокочистых кварцевых концентратов.

"В рамках создаваемого промышленного кластера мы рассчитываем создать новые виды конкурентоспособной импортозамещающей продукции и обеспечить ее выход на внешние рынки", — подчеркнул он.

Предполагается, что кластер позволит увеличить объемы производства и реализации продукции, внедрить новые инновационные технологии в производственные процессы, а также будет содействовать росту объема реальных инвестиций на территории регионов.