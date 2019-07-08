Врио губернатора Александр Беглов получил регистрацию, 17 претендентам на пост отказано

Исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов получил в горизбиркоме официальную регистрацию в качестве кандидата, передает корреспондент Накануне.RU.

По сведениям "Фонтанки", регистрацию кандидат в губернаторы Беглов получил 7 июля, в воскресенье, в избирательную комиссию от него принесли подписи 162 муниципальных депутатов из 108 округов, плюс свыше 80 тыс. подписей в поддержку выдвижения. Сам Беглов на заседании комиссии, решавшей вопрос о его регистрации, даже не присутствовал. Беглов идет на выборы "самовыдвиженцем", хотя состоит в партии "Единая Россия" с 2002 года и занимал ряд руководящих постов.

Интересно, что ни на сайте городской избирательной комиссии Санкт-Петербурга, ни сайте врио губернатора никакой информации о регистрации сейчас нет.

На сайте горизбиркома лаконично сообщается, что из 20 изъявивших желание участвовать в выборах губернатора Северной столицы отказ в регистрации уже получили 17 человек. Двое были зарегистрированы в качестве кандидатов. Это кандидаты от партии "Гражданская платформа" Михаил Амосов и представитель КПРФ, депутат Госдумы Владимир Бортко.

Выборы губернатора Санкт-Петербурга пройдут 8 сентября, одновременно избиратели будут голосовать за депутатов местных районных советов.