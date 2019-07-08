Еще один участник бойни на Депутатской в Екатеринбурге готовится предстать перед судом

Направлено в суд уголовное дело жителя Екатеринбурга, который обвиняется в участии в массовых беспорядках на улице Депутатская в сентябре 2016 года.

Напомним, речь идет об инциденте, который произошел возле дома казака и предпринимателя Олега Шишова: с одной стороны в конфликте участвовал Дмитрий Пестриков и его друзья-цыгане, а также спортсмены-воспитанники местного клуба единоборств – всего более 20 человек; с другой – сам Олег Шишов, а также его друзья-казаки Дутовы.

Ранее произошла ссора между Пестриковым и Дутовым, которая случилась на дне рождения Александра Дутова - отчима Алисы Дутовой (гражданская жена "цыгана Димы"). Конфликт перерос в перестрелку. В результате девять пострадавших (возрастом от 17 до 34 лет) были доставлены в различные больницы Екатеринбурга. Впоследствии двое из них скончались в реанимации.

В январе этого года суд вынес приговор зачинщикам конфликта.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, еще одним фигурантом уголовного дела является участник массовых беспорядков 1992 года рождения. Сейчас оно направлено для рассмотрения по существу в Ленинский районный суд Екатеринбурга.

Добавим, что дело казаков, участвовавших в перестрелке, было закрыто: следователи не стали предъявлять им обвинений. Суд признал их действия самообороной, только Олег Шишов получил один год "условки" за незаконное хранение оружия и боеприпасов.