РМК увеличит мощности на "Карабашмедь"

Русская медная компания (РМК) увеличит мощности "Карабашмеди" до 230 тысяч черновой меди и 265 тысяч тонн анодной меди. Об этом президент РМК Всеволод Левин сообщил на "Иннопроме", передает корреспондент Накануне.RU

Металлургический дивизион компании увеличится в связи с успешным запуском Михеевского ГОКа и его выходом на проектную мощность. На территорию "Карабашмеди" будет перенесен анодный передел с Кыштымского завода, сообщил Левин.

Другой масштабный проект – строительство цеха электролиза на Кыштымском медеплавильном заводе. Срок реализации - 2021 г. "Это будет два новых завода на новом оборудовании. На Кыштымском будет инвестировано 11 млрд руб.", - рассказал президент РМК.

Помимо этого, в 2020 г. на Кыштымском заводе будет запущен цех медной фольги, инвестиции – 3 млрд руб. "Закуплено основное технологическое оборудование, идут строительные работы. Будет производиться 1200 т медной фольги", – рассказал Всеволод Левин.