30 Июля 2020
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Экономика Челябинская область
Всеволод Левин, президент РМК (2015) | Фото: РМК

РМК увеличит мощности на "Карабашмедь"

Русская медная компания (РМК) увеличит мощности "Карабашмеди" до 230 тысяч черновой меди и 265 тысяч тонн анодной меди. Об этом президент РМК Всеволод Левин сообщил на "Иннопроме", передает корреспондент Накануне.RU

Металлургический дивизион компании увеличится в связи с успешным запуском Михеевского ГОКа и его выходом на проектную мощность. На территорию "Карабашмеди" будет перенесен анодный передел с Кыштымского завода, сообщил Левин.

Другой масштабный проект – строительство цеха электролиза на Кыштымском медеплавильном заводе. Срок реализации - 2021 г. "Это будет два новых завода на новом оборудовании. На Кыштымском будет инвестировано 11 млрд руб.", - рассказал президент РМК.

(2019)|Фото: Накануне.RU

Помимо этого, в 2020 г. на Кыштымском заводе будет запущен цех медной фольги, инвестиции – 3 млрд руб. "Закуплено основное технологическое оборудование, идут строительные работы. Будет производиться 1200 т медной фольги", – рассказал Всеволод Левин.

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РМК увеличит мощности на "Карабашмедь"

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Теги: РМК, Карабашмедь, Михеевский ГОК,



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