Евкуров стал заместителем министра обороны РФ

Юнус-Бек Евкуров, оставивший по собственному желанию пост главы Ингушетии, официально назначен заместителем министра обороны РФ. Как сообщает РИА "Новости", Евкурову также присвоено звание генерал-лейтенанта.

Бывший десантник возглавил свою малую родину более десяти лет назад, сделав до этого неплохую карьеру в армии. Участник героического броска на Приштину в 1999 г., он дослужился до должности заместителя начальника разведывательного управления Приволжско-Уральского военного округа (ныне ЦВО).

Срок полномочий Юнус-Бека Евкурова истекал в 2024 г., однако он был вынужден досрочно подать в отставку на фоне массовых протестов, начавшихся после размежевания административной границы с Чеченской республикой.

Информация о возможном назначении Евкурова в министерство обороны появилась практически сразу после его отставки.