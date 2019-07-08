Евкуров стал заместителем министра обороны РФ

30 Июля 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Митинги в Хабаровске бьют рекорды

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Политика В России Северо-Кавказский ФО
Юнус-Бек Евкуров (2013) | Фото: Накануне.RU

Евкуров стал заместителем министра обороны РФ

Юнус-Бек Евкуров, оставивший по собственному желанию пост главы Ингушетии, официально назначен заместителем министра обороны РФ. Как сообщает РИА "Новости", Евкурову также присвоено звание генерал-лейтенанта.

Бывший десантник возглавил свою малую родину более десяти лет назад, сделав до этого неплохую карьеру в армии. Участник героического броска на Приштину в 1999 г., он дослужился до должности заместителя начальника разведывательного управления Приволжско-Уральского военного округа (ныне ЦВО).

Срок полномочий Юнус-Бека Евкурова истекал в 2024 г., однако он был вынужден досрочно подать в отставку на фоне массовых протестов, начавшихся после размежевания административной границы с Чеченской республикой.

Информация о возможном назначении Евкурова в министерство обороны появилась практически сразу после его отставки.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Евкуров стал заместителем министра обороны РФ

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: Евкуров, Ингушетия, министерство обороны



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 27.06.2019 11:11 Мск СМИ: Экс-глава Ингушетии Евкуров станет заместителем Шойгу
Ранее 25.06.2019 09:54 Мск Отставку Евкурова встретили стрельбой в воздух. Глава Ингушетии ушёл после массовых протестов
Ранее 24.06.2019 20:09 Мск Глава Ингушетии, пришедший на пост с военной службы на Урале, подал в отставку

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети


Новости партнеров