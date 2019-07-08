В присутствии Куйвашева на "Иннопроме" подписан ряд стратегических соглашений

Сегодня, 8 июля, в присутствии губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева в рамках X международной промышленной выставки "Иннопром-2019" генеральный директор особой экономической зоны "Титановая долина" Артемий Кызласов подписал соглашения с тремя потенциальными резидентами на сумму около 1,5 миллиарда рублей.

Как сообщили Накануне.RU в департаменте информационной политики Свердловской области, достигнутые договоренности в сферах машиностроения, энергетики, металлургии будут способствовать реализации национальных проектов "Производительность труда и поддержка занятости", "Международная кооперация и экспорт", "Образование". Так, статус резидента ОЭЗ "Титановая долина" планирует получить компания "ВИЛСАН", которая совместно с группой компаний "Русские инвестиции" намерена создать инновационное производство композитных комплектующих для авиа-, авто-, железнодорожного транспорта и других изделий на площадке ОЭЗ – "Уктус". В основе производственной деятельности инвестора – применение технологического инжиниринга и аддитивных технологий по индивидуальным заказам: от идеи и внедрения новых технологий до реализации серийного производства. Проект реализуется на территории Свердловской области при комплексной поддержке региональных властей. Весной 2019 года "ВИЛСАН" стал резидентом технопарка высоких технологий Свердловской области "Университетский" для развития технологической ячейки композитного производства, а также привлек финансовые меры поддержки через Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства. Локализация серийного производства в ОЭЗ "Титановая долина" станет вторым этапом реализации проекта. В настоящее время в России, СНГ и странах Восточной Европы аналогичных композитных производств нет. Планируемый объем инвестиций потенциального резидента в проект составит 350 миллионов рублей.

Еще одно соглашение подписано между ОЭЗ "Титановая долина" и крупным промышленно-металлургическим холдингом "Тагильская Сталь". На площадке особой экономической зоны компания планирует построить завод по изготовлению труб строительного сортамента. Это будет седьмое предприятие холдинга. Прогнозируемый объем инвестиций будущего резидента – порядка 800 миллионов рублей. Предполагается, что 100% сырья и 70% готовой продукции компания будет перевозить по железной дороге. Создание железнодорожной инфраструктуры на площадке "Салда" ожидается к 2021 году. "Тагильская Сталь" создаст 100 рабочих мест в Верхней Салде, в том числе будут востребованы вальцовщики, сварщики, стропальщики и машинисты кранов. Этих специалистов готовит Верхнесалдинский многопрофильный техникум.

Третье соглашение подписано с производителем электротехнического оборудования OOO "ЭнергоКом" о намерениях стать резидентами ОЭЗ "Титановая долина" с плановым объем инвестиций 120 миллионов рублей.

Четвертым стало соглашение о реализации в ОЭЗ "Титановая долина" проекта развития технолидерства РФ в области энергетики. Инфраструктурный центр "Энерджинет" Национальной технологической инициативы и особая экономическая зона "Титановая долина"подписали документ, который предполагает строительство на территории особой экономической зоны локальной генерации и присоединение к централизованному энергоснабжению через управляемое интеллектуальное соединение. Это позволит согласованно управлять нагрузкой и источниками генерации, а также передавать электроэнергию во внешнюю сеть. Повышение надежности и безопасности энергосистемы позволит участникам снизить расходы на электроэнергию на 20-30%.

Также 8 июля в присутствии губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева на выставке "Иннопром-2019" подписано соглашение о создании совместного предприятия "Эльмаш (УЭТМ)" с компанией Switchgear Manufacturing Company Pvt.Ltd – ведущим индийским производителем высоковольтных разъединителей. На территории более 34 тысяч квадратных метров компании создадут собственное современное производственно-научно-исследовательское предприятие с испытательными станциями. Для индийской стороны подписание соглашения обеспечит расширение выпускаемой линейки оборудования в части производства элегазовых выключателей 145-245 кВ. Для уральского предприятия это обеспечит выход на новые рынки за счет трансфера технологий и локализации производства на территории Индии.