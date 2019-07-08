30 Июля 2020
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Наука и техника Свердловская область Уральский ФО В России
(2019) | Фото: Накануне.RU

Члены кабмина на "Иннопроме" усомнились в перспективах искусственного интеллекта

На главной стратегической сессии "Чемпионы цифровой гонки", которая проходит в ходе выставки "Иннопром", заместитель председателя Правительства РФ Дмитрий Козак заявил, что главный потенциал России для технологического рывка - это люди. И пообещал небывалые преференции для бизнеса в обозримом будущем. Но министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров "приземлил" коллегу из правительства, отметив, что талант сам пробьёт дорогу.

Как передаёт корреспондент Накануне.RU, Козак напомнил, что наша страна всегда была богата талантами в литературе, музыке, химии и физике, а традиционный спор между физиками и лириками о том, какое образование наиболее ценно, лишь создавал хорошую почву для гармоничного развития всего общества.

По мнению Козака, этот потенциал не утрачен, подтверждение тому – современная молодёжь, которая занимает ведущие места на мировых конкурсах и олимпиадах профессионального мастерства. Однако в силу разных причин "для страны этот потенциал не материализовался - надо его создать". Поэтому следует обеспечить доступ талантливых детей к качественному образованию, на что, по словам чиновника, нацелены усилия государства в последнее десятилетие.

"Мы имеем практические результаты; в образовании, науке благодаря поддержке государства созданы десятки уникальных научных школ, объём средств на эти цели составил 1 трлн 100 млрд руб. по итогам 2018 года" , - обнадёжил он и пообещал создать в будущем некие "беспрецедентные преференции" предприятиям, если они начнут выпускать конкурентоспособную на мировом рынке продукцию.

"Вижу в будущем отечественную продукцию высокоразвитой, чувствительной к мировым новациям, соответствующей человеческому потенциалу, который мы будем развивать и поддерживать", - закончил свою мысль Козак.

Однако в дальнейшем его коллега Мантуров, по сути, нивелировал этот пафос, приведя в пример "Яндекс" – компанию, которую, по его оценке, невозможно было "развивать пинками" со стороны государства. Министр промышленности и торговли подчеркнул, что сначала должны появиться люди, идеи, а затем, когда бизнес получит реальные очертания и докажет свою эффективность, может подключиться государство, которое начнёт его всячески поддерживать.

"Пусть сначала компания сделает продукт, докажет свою эффективность, а потом приходит за компенсацией к государству", - обозначил он своё видение стратегии. При этом не уточнив, зачем успешному бизнесу понадобится помощь государства, главная задача которого на этапе развития компании – не мешать.

Зато оба федеральных чиновника, возвращаясь к теме цифровых технологий, сошлись на том, что искусственного интеллекта, соперничающего с человеческим, существовать не может. Этот факт, по словам Козака, недавно подтвердила министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова, сравнившая возможности самого суперсовременного компьютера с головным мозгом мыши.

(2019)|Фото: Накануне.RU

(2019)|Фото: Накануне.RU

(2019)|Фото: Накануне.RU

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Члены кабмина на "Иннопроме" усомнились в перспективах искусственного интеллекта

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Теги: искусственный интеллект, иннопром, дмитрий козак, денис мантуров



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