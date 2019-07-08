30 Июля 2020
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Политика В России Украина
NewsOne украинский телеканал (2019) | Фото:newsone.ua

На канал NewsOne, планировавший телемост с "Россией 1", Генпрокуратура Украины завела дело о госизмене

Генеральная прокуратура Украины возбудила дело о покушении на госизмену из-за того, что журналисты телеканала NewsOne собирались провести телемост между жителями Украины и России совместно с телеканалом "Россия 1".

Глава надзорного ведомства Юрий Луценко сообщил, что на допрос уже вызваны владелец канала и несколько сотрудников, а активы компании прокуратура хочет арестовать.

Ранее многие украинские чиновники и политики выступили против проведения телемоста. В частности, президент Украины Владимир Зеленский посчитал перспективу мирного общения между жителями двух стран "дешевым и небезопасным предвыборным пиаром".

Сегодня стало известно, что NewsOne принял решение отменить телемост, так как журналистам и их семьям стали поступать угрозы физической расправы. "Телеканал планировал организовать первый неполитический телемост между людьми из Украины и России. Его ведущими должны были стать далекие от политики Андрей Малахов и Мария Ситтель. Поэтому мы считаем, что такие действия в отношении телеканала возвращают Украину во времена прямого запугивания и давления на журналистские свободы", - говорится в заявлении канала.

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На канал NewsOne, планировавший телемост с "Россией 1", Генпрокуратура Украины завела дело о госизмене

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Теги: newsone, госизмена, генпрокуратура украины, телемост



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Ранее 11.07.2019 01:39 Мск Телемост между Киевом и Москвой состоится на российском телевидении
Ранее 09.07.2019 11:46 Мск Нацсовет Украины по ТВ назначил проверку канала NewsOne, который хотел провести телемост с Россией
Ранее 09.07.2019 08:16 Мск Андрей Малахов обратился к Зеленскому по поводу отмененного телемоста Киев-Москва
Ранее 08.07.2019 16:15 Мск Генпрокурор Украины нашел у канала NewsOne "российских владельцев"

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