На канал NewsOne, планировавший телемост с "Россией 1", Генпрокуратура Украины завела дело о госизмене

Генеральная прокуратура Украины возбудила дело о покушении на госизмену из-за того, что журналисты телеканала NewsOne собирались провести телемост между жителями Украины и России совместно с телеканалом "Россия 1".

Глава надзорного ведомства Юрий Луценко сообщил, что на допрос уже вызваны владелец канала и несколько сотрудников, а активы компании прокуратура хочет арестовать.

Ранее многие украинские чиновники и политики выступили против проведения телемоста. В частности, президент Украины Владимир Зеленский посчитал перспективу мирного общения между жителями двух стран "дешевым и небезопасным предвыборным пиаром".

Сегодня стало известно, что NewsOne принял решение отменить телемост, так как журналистам и их семьям стали поступать угрозы физической расправы. "Телеканал планировал организовать первый неполитический телемост между людьми из Украины и России. Его ведущими должны были стать далекие от политики Андрей Малахов и Мария Ситтель. Поэтому мы считаем, что такие действия в отношении телеканала возвращают Украину во времена прямого запугивания и давления на журналистские свободы", - говорится в заявлении канала.