В Рязани найден мертвым федеральный инспектор. Следствие возбудило дело по статье "Убийство"

Главный федеральный инспектор по Рязанской области Сергей Яковлев предположительно совершил самоубийство, сообщил источник "МК" в структурах региона.

Возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ ("Убийство"), но версия самоубийства рассматривается как главная, передает ТАСС со ссылкой на источник. Не уточняется, какая структура займется расследованием дела.

Региональные СМИ пишут, что тело Яковлева было найдено в подвале дома. Сообщается также, что погибший тяжело болел.

Рязанские власти подтвердили гибель главного федерального инспектора региона. Церемония прощания пройдет 9 июля, сообщается на сайте областного правительства.