30 Июля 2020
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Экономика Пермский край
Антон Силуанов в Перми (2019) | Фото: Правительство Пермского края

Правительство России поможет с вывозом древесины с севера Прикамья

Вице-премьер, министр финансов России Антон Силуанов во время визита в Пермь пообщался с местным бизнесом и пообещал, что в федералном правительстве обсудят возможность вложения денег в углубление дна рек. Это позволило бы увеличить временной период перевозок по рекам на севере края заготовленной древесины, сообщили Накануне.RU в пресс-службе краевого правительства.

Разговор состоялся на расширенном совещании о реализации нацпроектов под председательством Силуанова. В разговоре также участвовали глава минэкономразвития Максим Орешкин, полномочный представитель президента РФ в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров, представители федеральных министерств, губернатор Пермского края Максим Решетников, бизнесмены и другие.

Силуанов заявил, что большое значение имеет то, как выстроена в каждом регионе работа по созданию комфортных условий для бизнеса в рамках реализации нацпроектов. Он добавил, что Пермский край является продвинутым регионом с точки зрения инноваций, реализации национальных проектов, и попросил губернатора Максима Решетникова поделиться опытом с коллегами из других регионов.

"Как мы видим, не все предприниматели ещё знают, что есть меры поддержки, есть возможности получить помощь от федерации, региона для того, чтобы стимулировать создание новых рабочих мест, инвестиции", – сказал он.

Комаров обратил внимание, что в рамках реализации нацпроекта по повышению производительности труда из 16 пилотных проектов восемь находятся в субъектах Приволжского округа, и встреча, по его мнению, нужна как раз для того, чтобы предприниматели смогли задать свои вопросы, а главы регионов – обменяться опытом и переговорить с представителями профильных федеральных ведомств.

По словам Решетникова, одно из ноу-хау, которое действует в регионе, – взаимодействие с крупными корпорациями, такими, как "Газпром", "ЛУКОЙЛ" и другие: все крупные компании нацелены на увеличение числа подрядчиков: малых компаний, инновационных компаний и так далее.

"Эти все системы можно выстроить. Мы с каждой корпорацией подписываем “дорожную карту”. Наш региональный центр инжиниринга сопровождает малые компании и помогает им проходить сертификационные процедуры, а когда накапливается критическая масса – процесс начинает развиваться сам собой. Это даёт развитие самого сложного сектора МСП – производственных компаний", – подчеркнул губернатор.

Силуанов обратил внимание присутствующих на поправки, внесённые на этой неделе Правительством РФ в законодательство, чтобы крупные компании формировали заказ у малого и среднего бизнеса на более долгий срок.

"Сейчас они заказывают услуги на один год. Мы внесём в Госдуму законопроект о формировании такими компаниями закупок на три года", - сказал министр.

Антон Силуанов в Перми(2019)|Фото: Правительство Пермского края

Далее начался диалог участников. В частности, одного из присутствующих бизнесменов интересовало, будут ли инвестиции в дноуглубительные работ в период обмеления рек, это позволило бы увеличить объём перевозок по рекам на севере края заготовленной древесины. Силуанов ответил, что это предложение обсудит правительство страны.

Бизнесмен обратил внимание на то, что существующее на дорогах ограничение по весогабариту негативно сказывается на экономике лесозаготовки. В России общий вес автомобиля с прицепом ограничен 44 т, отсюда полезная нагрузка может составлять 24 т. По мнению Силуанова, весогабарит для региональных муниципальных дорог должны определять власти субъектов. Он поручил федеральному министерству транспорта проработать этот вопрос.

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Правительство России поможет с вывозом древесины с севера Прикамья

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Теги: Антон Силуанов, Максим Орешкин, Игорь Комаров, нацпроекты



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