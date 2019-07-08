Протоиерей Дмитрий Смирнов заявил, что "женщины слабее умом", чем мужчины

Протоиерей Дмитрий Смирнов, как говорится, хайпанул. В эфире православного радио "Радонеж" глава патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства заявил, что мужчины в общей своей массе умнее женщин.

"Женщины слабее умом. Конечно, бывают какие-нибудь там Марии Кюри, но все-таки это редкость", - сказал священник.

В то же время, считает он, женщина гораздо более терпелива, в ней больше любви. "Не сравнить ту заботу, которую женщина оказывает детям, с тем, что мужчина выносит. За каждым женским деланием стоит подвиг (...) как раз то, чего и ждет Господь от каждого человека - во-первых, от мужчин, естественно, но они увиливают", - сказал Смирнов.