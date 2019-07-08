Полпред, помощник которого обвинен в госизмене, замечен на "Иннопроме" перед приездом Путина

На международной промышленной выставке "Иннопром" в Екатеринбурге появился полпред президента РФ в УрФО Николай Цуканов.

Как передает корреспондент Накануне.RU, он посетил выставку во второй половине дня и был замечен вместе c вице-премьером Дмитрием Козаком, министром промышленности Денисом Мантуровым, губернатором Евгением Куйвашевым, главой "Роснано" Анатолием Чубайсом.

Напомним, ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин не проводил встреч с уральским полпредом президента Николаем Цукановым по делу его помощника Александра Воробьева.

В аппарате полпреда заявляли, что кадровое решение по Воробьеву будет принято 8 июля. Пока об этом ничего неизвестно.

Президента РФ ждут на "Иннопроме" во вторник, 9 июля.