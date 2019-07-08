В ГД реанимирован законопроект, который позволит изымать "депрессивное" жилье у россиян

Правительство РФ направило в Госдуму поправки к законопроекту о комплексном развитии территорий, пишет "Коммерсантъ".

Закон предусматривает принудительное изъятие недвижимости (кроме аварийных домов). Работа над законопроектом возобновляется после полугодового перерыва. Примечательно, что срок внесения поправок в документ, который будет рассматриваться во втором чтении, истек более шести месяцев назад.

Как пишет издание, под "комплексным развитием" авторы документа подразумевают "гармоничное сочетание" различных видов использования земли, капитальных строений и нужной для их функционирования инфраструктуры. И если недвижимость граждан мешает достижению этой гармонии, ее предлагается изымать.

По словам авторов документа, он направлен на вовлечение "депрессивных" городских площадок в градостроительную деятельность. Это, в первую очередь, неиспользуемые или неэффективно используемые территории, значительную часть которых занимает самострой.

Согласно поправкам, изъятию может подлежать в том числе и недвижимость в многоквартирных домах, даже если они не признаны аварийными. При этом механизмы обоснования проведения таких работ в документе не прописаны.

Это открывает просто небывалые горизонты реновации, поясняет телеграмм-канал "Самые новые известия": "С новым законом никого не будет волновать, если жильцы пятиэтажек в Москве проголосовали против сноса, а в регионах и вовсе не придется принимать законы и спрашивать желание местных жителей. Захотели и изъяли".