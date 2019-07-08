В Березниках протекла крыша у ледового дворца, открытого неделю назад. "Это слезы налогоплательщиков!"

У Ледового дворца, открытого 29 июня в Березниках, протекает крыша, передает корреспондент Накануне.RU.

Видеозапись, на которой видно, как с потолка спортивного объекта на пол течет вода, опубликовали в группе "ЧП Березники" социальной сети "ВКонтакте".

"Вот вам и новый каток", - подписал автор свой пост сообщения. "Дворец замироточил", "Это слезы налогоплательщиков", - шутят подписчики в комментариях.

Напомним, строительство крытого ледового катка началось еще в конце 2016 года. При этом за основу был взят проект быстровозводимого сооружения, аналогичное тем объектам, которые в своё время довольно оперативно возвели в соседнем Александровске и Губахе. Ледовая коробка крытого катка имеет размеры 56 на 26 м и соответствует параметрам Международной федерации хоккея на льду. Общая площадь составляет 3152 кв.м. Трибуны вмещают 300 человек. В здании оборудован пункт проката коньков.

Накануне.RU направило запрос в мэрию с просьбой прокомментировать ситуацию.