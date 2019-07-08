30 Июля 2020
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Владимир Зеленский, кадр из фильма &quot;Слуга народа&quot; (2019) | Фото: nsn.fm

Зеленский предложил Путину встретиться, чтобы обсудить Крым и Донбасс

Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал видеообращение, в котором предложил своему российскому коллеге Владимиру Путину провести переговоры.
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В частности, Зеленский предложил Путину встретиться, чтобы обсудить Крым и Донбасс. Однако такая встреча, по его словам, должна пройти в присутствии президента США Дональда Трампа, премьера Великобритании Терезы Мэй, канцлера ФРГ Ангелы Меркель и президента Франции Эммануэля Макрона.

Как пишет Infox.ru, местом встречи Зеленский предложил сделать Минск и выразил уверенность, что президент Белоруссии Александр Лукашенко не откажет.

Напомним, недавно Владимир Путин заявлял, что Россия начнет контактировать с Украиной, когда Владимир Зеленский выполнит свои предвыборные обещания.

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Зеленский предложил Путину встретиться, чтобы обсудить Крым и Донбасс

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Теги: Зеленский, Путин, встреча



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