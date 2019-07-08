"Будь цифровым или будь мертвым". Уральские предприятия рассказали о причудах цифровизации

На большинстве крупных уральских предприятий процессы цифровизации пока коснулись только документооборота или работы КБ. Рабочие места и станки с ЧПУ цифровизировать не спешат. Как передает корреспондент Накануне.RU, об этом шла речь на секции "Иннопрома" о сквозной цифровизации производства. "Будь цифровым или мертвым", - призвал директор по информационным технологиям УВЗ Константин Кравченко.

Он рассказал, что корпорация "Уралвагонзавод" сегодня подписала на стенде "Галактики" меморандум о создании единой команды по цифровизации и доцифровизации своих предприятий (которых более 30 в холдинге). "Надеемся, наш опыт пригодится коллегам по "Ростеху" и не только. Надо выработать единый метод работы, хотя бы для оборонных предприятий", - заявил Кравченко.

Характерно, что все присутствовавшие на секции промышленники убедительно говорили о том, что цифровизация их предприятий пока не оказала или не оказывает экономического эффекта. Кравченко объяснил это тем, что процесс еще не завершен, и нельзя сказать, что его холдинг сумел пройти через сквозную цифровизацию. Более того, он заметил, что государство могло бы субсидировать предприятия и госкорпорации, которые ступили на цифровой путь, хотя бы уже на стадии доцифровизации, т.е. на завершающем этапе.

Представителю УВЗ из зала прозвучал вопрос, какое количество рабочих мест уже "оцифровали" в холдинге. Кравченко рассказал, что в нескольких конструкторских бюро УВЗ уже забыли, как работать с кульманом, ватманом и планшетом.

"Рабочие места - это станки", - уточнила женщина, задававшая вопрос.

Заместитель руководителя аппарата совета директоров ЧТПЗ по трансформации и управлению проектами Алексей Митенков начал свое выступление с рассказа о том, как Индия после цифровизации промышленности потеряла процент ВВП. Закончил притчей: "зерна цифровизации можно бросать там и сям, но если земля замерзшая, урожая не будет". Мысль проста: если нет концепции, не будет ни роста производительности труда, ни экономического эффекта.

А руководитель дирекции производственных решений корпорации "Галактика" (теперь цифровизирует УВЗ) Денис Лямшев взял слово, чтобы пояснить собравшимся, что цифровая трансформация состоит из нескольких этапов. При этом станки с ЧПУ тут отнюдь не первый этап.

В кулуарах же "Иннопрома" женщина, задававшая вопрос, а она оказалась преподавателем одного из ведущих промышленных вузов страны, пояснила, что ситуация, когда вся цифровизация сводится только к электронному документообороту, весьма распространена.

"Это наша реальность. Это то, чему мы учим студентов", - добавила она.