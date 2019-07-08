В Кремле отреагировали на слухи о "предотвращенной катастрофе планетарного масштаба" во время инцидента в Баренцевом море

В Кремле заявили, что в Баренцевом море нет никаких угроз судоходству в связи с инцидентом 1 июля с российским глубоководным аппаратом.

По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, информации о каких-либо угрозах он не получал.

Представитель Кремля не смог прокомментировать слухи о том, что на церемонии прощания с погибшими моряками некий высокопоставленный военный сказал, что они ценой своей жизни "не допустили катастрофы планетарного масштаба".

Песков отметил, что не знает, говорил ли кто такие слова на самом деле, передает "Интерфакс".

Напомним, пожар на научно-исследовательском судне ВМФ произошел 1 июля. Минобороны РФ официально сообщило о нем на следующий день. В результате ЧП погибли 14 российских моряков-подводников.

АС-12, также известная под названием "Лошарик", представляет собой атомную глубоководную станцию, оснащенную малоразмерным реактором и способную погружаться на глубину до 6000 м. Она предназначена для проведения специальных операций, хотя и не несет вооружения.

Исследовательская станция, на которой вспыхнул пожар, могла использоваться для обеспечения навигации подводных беспилотников "Посейдон".

В Кремле заявили, что часть информации о гибели подводников в Баренцевом море является гостайной и не будет обнародована.

5 июля президент России Владимир Путин подписал указ о награждении погибших на глубоководном аппарате моряков-подводников.