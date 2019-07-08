Украинский канал NewsOne отменил телемост с "Россией 1" из-за угроз журналистам

Украинский телеканал NewsOne сообщил об отмене телемоста "Надо поговорить", который планировалось провести вместе с "Россией 1".

"Наша попытка организовать площадку для обсуждения неполитических вопросов силами обычных людей, которые никогда не ставили под сомнение территориальную целостность Украины, без политиков и одиозных пропагандистов, привела к тому, что на протяжении последнего времени рядом политических партий в отношении нашего телеканала была начала массированная информационная атака", - говорится в заявлении на сайте украинского телеканала.

Журналисты сообщили, что возле редакции канала начались акции протеста, а сотрудникам и их близким начали "поступать прямые угрозы физической расправы".

"Телеканал планировал организовать первый неполитический телемост между людьми из Украины и России. Его ведущими должны были стать далекие от политики Андрей Малахов и Мария Ситтель. Поэтому мы считаем, что такие действия в отношении телеканала возвращают Украину во времена прямого запугивания и давления на журналистские свободы", - добавляют украинские журналисты.

Ранее многие украинские чиновники и политики выступили против проведения телемоста. В частности, президент Украины Владимир Зеленский посчитал перспективу мирного общения между жителями двух стран "дешевым и небезопасным предвыборным пиаром".