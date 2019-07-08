Путин не обсуждал с Цукановым дело его помощника, подозреваемого в госизмене

Владимир Путин не проводил встреч с уральским полпредом президента Николаем Цукановым по делу его помощника Александра Воробьева, подозреваемого в государственной измене.

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Напомним, на минувшей неделе по ходатайству ФСБ Лефортовский суд в Москве арестовал Воробьева до начала сентября.

Как сообщил сегодня пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, президент в курсе ситуации, но с полпредом пока не встречался.

"Каких-либо встреч на этот счет не было, естественно, президент располагает всей полнотой информации по этому вопросу", - цитирует Пескова РИА Новости.

Ранее стало известно, что незадолго до своего ареста помощник уральского полпреда выставил квартиру на продажу.