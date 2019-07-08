Клепач усомнился в окупаемости госзатрат на проект президентского лимузина

Проект президентского автомобиля "Аурус" может не достичь коммерческого эффекта, заявил зампред ВЭБа Андрей Клепач на сессии Иннопрома.

Клепач отметил, что без госсубсидий проект бы не состоялся.

"У него есть коммерческая составляющая в идеале, но я не верю, что эффект может быть получен", - сказал Клепач.

Напомним, Аурус - семейство автомобилей представительского и высшего класса, другое название - проект "Кортеж". Государство потратило на проект порядка 12,4 млрд руб. В линейку входит президентский лимузин, которой выставлен на Иннопроме. Министр промышленности и торговли Денис Мантуров оценил стоимость Aurus Senat в 18 млн руб. В 2019 г. будет продано 5-6 автомобилей.