30 Июля 2020
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Общество Челябинская область
подземный переход, Челябинск, (2018) | Фото: vk.com/civilpatrol74

В Челябинске до конца лета отремонтируют подземные пешеходные переходы на площади Революции

В Челябинске до 28 августа отремонтируют четыре подземных пешеходных перехода на площади Революции. Ход работ и сроки их выполнения будут контролировать ежедневно, сообщили Накануне.RU в пресс-службе городской мэрии.

"Ежедневно, без выходных, я лично, сотрудники управления культуры, представители горсада имени Пушкина как непосредственные заказчики будут проверять что и как выполнено. В случае отставания от графика будем принимать меры", - доложил заместитель главы города по социальному развитию Сергей Авдеев.

Врио главы Челябинска Наталья Котова поручила проанализировать ситуацию по всем подземным переходам. Она отметила, что в администрацию поступает много жалоб от жителей на состояние переходов.

"После этого будет рассматриваться вопрос о целесообразности существующего договора или приниматься решение о его расторжении - по соглашению сторон либо через Арбитражный суд", - подчеркнула она.

Напомним, в марте врио губернатора Алексей Текслер в ходе своего первого объезда Челябинска спустился в подземный переход на площади Революции, на который жаловались жители города.

"Согласен с жителями, что это все прошлый век. В целом с точки зрения эстетики, наверно, должно быть стыдно городским властям за такую центральную часть города, в частности подземный переход", - подчеркнул он.

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В Челябинске до конца лета отремонтируют подземные пешеходные переходы на площади Революции

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Теги: подземный переход, Челябинск, ремонт,



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