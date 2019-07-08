30 Июля 2020
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москва аэропорт домодедово (2008) | Фото: Накануне.ru

В Шереметьево за задержки багажа авиакомпаниям выплатят компенсации

Аэропорт Шереметьево планирует выплатить компенсации авиакомпаниям за сбой в системе доставки багажа. Размер компенсаций не раскрывается. Об этом заявил на пресс-конференции замглавы аэропорта Андрей Никулин. По его словам, сейчас Шереметьево обслуживает 150 тыс. единиц багажа в сутки. С С пассажирами будут рассчитываться авиакомпании, и эти расходы тоже покроет аэропорт, передает газета "Ведомости".

Никулин также опроверг появившуюся ранее информацию о том, что грузчикам в Шереметьево теперь платят по 200 тыс. руб. в месяц, хотя раньше их зарплата была в пять раз меньше. "82 тыс. руб. у персонала, занимающегося обработкой багажа: водители, операторы-комплектовщики, грузчики. Были единичные случаи с выплатами порядка 200 тысяч, мы помогаем в трудную минуту нашему персоналу. Это, в том числе, бонусы и материальная помощь. Но это не средняя зарплата грузчиков", - заявил заместитель директора.

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Напомним, в пятницу, 5 июля стало известно об увольнении руководства компании "Шереметьево Хэндлинг" – "дочки" Шереметьево, занимающейся обслуживанием багажа. По данным прокуратуры, заведено уже 38 административных дел по случаям задержки багажа.

Багажный коллапс начался в Шереметьево в первых числах июня и продолжается до сих пор. По данным прокуратуры, сейчас в аэропорту организован поэтапный перевод рейсов из терминала D и увеличен штат грузчиков – более чем на 200 человек.

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В Шереметьево за задержки багажа авиакомпаниям выплатят компенсации

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Теги: шереметьево, грузчики, задержка багажа, зарплата



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