В Омске учительницу лишили премии после показа детям фильма ужасов

В Омске учительница частной школы получила выговор и была лишена премии после показа детям фильма ужасов.

Об инциденте в соцсетях рассказал отец одной из девочек. Мужчина утверждает, что детей заставляли смотреть фильм, говоря, что иначе заставят читать книги.

Руководитель школы сообщил РИА Новости, что учительница действительно включила фильм "Кукла" детям. Однако сама была не в курсе содержания, а просто выбрала, исходя из названия.

Ранее в Екатеринбурге в лицее имени Дягилева один из первоклассников написал на парте "ж***а". Поскольку никто из "подозреваемых" не признался, учительница решила вычислить хулигана по почерку - всех детей в классе заставили написать это слово. Автора надписи установили, а родители написали жалобу в городской департамент образования. Педагогу объявили выговор.