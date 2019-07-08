Козак: Любая криминализация экономических действий должна вводиться с отсрочкой хотя бы на срок, за который можно добежать до границы

Правительство сдвинуло срок принятия решения по проекту соглашения о защите и поощрению инвестиций до конца года. Об этом на сессии Иннопрома заявил заместитель председателя Правительства РФ Дмитрий Козак.

Документ на комиссии по законопроектной деятельности обсуждается с осени прошлого года. Он предусматривает гарантию сохранения условий реализации инвестпроектов для крупных капиталовложений.

"Элементы прозрачности и предсказуемости, о которых просит бизнес, до настоящего момента четко не сформулированы: чтобы была стабильность в правилах осуществления бизнеса в стране, чтобы ухудшения технические и фискальные, которые несут дополнительные издержки, не могли вступать немедленно", - сказал Козак.

Он отметил, что в проект также необходимо добавить положения, касающиеся уголовной и административной ответственности за те или иные экономические преступления.

"Любая криминализация, будь то уголовная или административная ответственность, экономических действий должна вводиться с отсрочкой хотя бы на срок, когда можно добежать до границы", - сказал Дмитрий Козак.