30 Июля 2020
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Дмитрий Козак (2019) | Фото: Накануне.RU

Козак: Любая криминализация экономических действий должна вводиться с отсрочкой хотя бы на срок, за который можно добежать до границы

Правительство сдвинуло срок принятия решения по проекту соглашения о защите и поощрению инвестиций до конца года. Об этом на сессии Иннопрома заявил заместитель председателя Правительства РФ Дмитрий Козак

Документ на комиссии по законопроектной деятельности обсуждается с осени прошлого года. Он предусматривает гарантию сохранения условий реализации инвестпроектов для крупных капиталовложений.

"Элементы прозрачности и предсказуемости, о которых просит бизнес, до настоящего момента четко не сформулированы: чтобы была стабильность в правилах осуществления бизнеса в стране, чтобы ухудшения технические и фискальные, которые несут дополнительные издержки, не могли вступать немедленно", - сказал Козак. 

Он отметил, что в проект также необходимо добавить положения, касающиеся уголовной и административной ответственности за те или иные экономические преступления. 

"Любая криминализация, будь то уголовная или административная ответственность, экономических действий должна вводиться с отсрочкой хотя бы на срок, когда можно добежать до границы", - сказал Дмитрий Козак.

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Козак: Любая криминализация экономических действий должна вводиться с отсрочкой хотя бы на срок, за который можно добежать до границы

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Теги: дмитрий козак, иннопром, криминализация



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