Путина ждут на "Иннопроме" во вторник

Владимир Путин посетит международную промышленную выставку "Иннопром" в Екатеринбурге завтра, 9 июля. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

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По его словам, также Путин выступит на втором Глобальном саммите по производству и индустриализации GMIS и пообщается со студентами и аспирантами Уральского федерального университета.

"Если вы помните, он давно еще принял решение посетить все федеральные университеты, вот пока Уральский федеральный, что называется, был не охвачен, каждый раз президент с большим вниманием и готовностью общается со студентами, аспирантами в свободном режиме, это всегда очень ценное общение", - цитирует Пескова РИА Новости.

Напомним, о том, что Путин может посетить уральскую столицу, стало известно в начале июня. На прошлой неделе Песков подтвердил данную информацию.