Прикамье и Ямал вошли в пятерку регионов-лидеров по количеству психически больных

Ямало-Ненецкий автономный округ и Пермский край вошли в пятерку регионов, где зафиксировано больше всего психиатрических диагнозов, сообщает "Ъ" со ссылкой на данные национального медицинского исследовательского центра психиатрии и неврологии им. В.М. Бехтерева за прошлый год.

Первое место у Алтайского края - 6271,2 второе - у Чукотского автономного округа - 5193,7

Ямал занял третье место - количество заболевших на 100 тыс. населения тут составляет 4718,4, у Пермского края четвертая позиция - 4141,3. Замыкает пятерку Красноярский край с результатом 3931,3.

Меньше всего психических больных в Москве (1667,4 чел. на 100 тыс. населения), Кабардино-Балкарии (1447,4 чел.), Северной Осетии (1262,7 чел.), Ингушетии (1157,8 чел.) и Чечне (955 чел.).