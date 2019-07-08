Девять пермяков, проехав с "гастролями" по нескольким городам Ставрополья, украли из 22 банкоматов 16 миллионов

Силовики задержали банду пермяков, которые воровали деньги из банкоматов, расположенных в различных городах Ставропольского края, сообщили Накануне.RU в пресс-службе МВД.

Группировка состояла из девяти уроженцев Перми. После того, как их сообщники взломали систему защиты, злоумышленники похитили из 22 банкоматов 16 млн руб.. Пострадали терминалы, расположенные в Ставрополе, Пятигорске, Кисловодске и Минеральных Водах.



Возбуждены уголовные дела. Подозреваемых "взяли" в Москве, Санкт-Петербурге, Перми и Краснодаре. При обысках нашли 490 банковских карт, компьютерных дисков, средств связи, часть похищенных денег. Шесть предполагаемых организаторов и активных участников банды арестованы, трое находятся под домашним арестом.