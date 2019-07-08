ФК "Урал" презентовал форму на новый сезон, сняв необычное видео

Футбольный клуб "Урал" презентовал форму на предстоящий сезон.

Как передает корреспондент Накануне.RU, с недавнего времени техническим спонсором команды стала компания Adidas. Домашние футболки выполнены в традиционных оранжево-черных цветах, выездная форма будет оранжево-белой.

Клуб оригинально провел презентацию, сняв необычное видео о том, как футболисты ныряют в бассейн в новой форме.

Напомним, чемпионат России стартует на этой неделе. В первом туре "Уралу" предстоит домашний матч против "Уфы".