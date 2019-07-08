30 Июля 2020
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Общество В России За рубежом
Екатерина Великая Хелен Миррен (2019) | Фото:HBO/Sky

HBO снял сериал про Екатерину Великую. В роли императрицы – 73-летняя Хелен Миррен

Не успели утихнуть споры о сериале HBO "Чернобыль", как Home Box Office готовит очередную премьеру, посвященную российской истории. На этот раз американцы обратились к XVIII веку – правлению Екатерины II.
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Сериал называется "Екатерина Великая", его производством HBO занимался вместе с британским Sky.

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Судя по трейлеру, появившемуся в сети, главными темами станут фаворитизм и восстание Пугачева, явление абсолютной монархии. Много вопросов вызывает каст: в главной роли задействована британка Хелен Миррен. Она уже не раз в жизни играла королев, в частности, Елизавету II, но есть мнение, что для роли Екатерины Великой, умершей в 67 лет, 73-летняя Миррен несколько старовата. В роли князя Потемкина задействован Джейсон Кларк. В качестве режиссера привлекли Филипа Мартина, который работал над историческим проектом "Корона" о жизни современной британской королевской семьи.

В комментариях к трейлеру на YouTube пишут: "Чисто моё мнение. Игры и харизмы для такой Великой императрицы, Хелен Миррен совершенно не хватает. Сам сюжет не особо заинтересовал, поскольку мало правдоподобности. Да же если хотели показать период восстания Емельяна Пугачева, то это вам не удалось потому, что Екатерине было всего 43 года когда оно началось, а Хелен совсем не выглядит на 43. Ещё один минус, вы перепутали фаворитов Екатерины, во время восстания она уже была замужем за Потёмкиным... Так что вывод один, сериал слабый и вряд ли наберёт такой же рейтинг как Чернобыль и вообще очень малый шанс что он выстрелит...".

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HBO снял сериал про Екатерину Великую. В роли императрицы – 73-летняя Хелен Миррен

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Теги: hbo, екатерина великая, трейлер, хелен миррен



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